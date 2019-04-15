علماء روس يعرضون عقارا جديدا قادرا على إطالة عمر المرضى وعلاج السرطان بشكل كامل

ويمنع الاختراع الخلايا السرطانية من مقاومة أي علاج مضاد للأورام، وقد تم اختباره على الفئران والأرانب، حيث ساعد الدواء الملحق لنظام العلاج الكيميائي على إبطاء نمو الورم، وفي بعض الحالات ساعد في علاجه بالكامل.

وقال رئيس قسم الكيمياء الطبية في جامعة قازان، قنسطنطين بالاكين، نأمل أن يكون الدواء فعالا حتى في المراحل الأخيرة من المرض، وبذلك سيقدر العقار على إطالة عمر المرضى.

كما ستجري التجارب السريرية في عامي 2019 و2020 وفي حال النتائج الإيجابية فسيطرح الدواء للبيع بحلول عام 2024.

The 47th ed. of the International Exhibition of Inventions #Geneve: ribbon-cutting ceremony (10.04.19) w/Messieurs P. Maudet, F. Gurry, S. Kanaan. During 5 days 800 exhibitors present latest inventions & services @Palexpo. Mr. Jean-Luc Vincent (podium). pic.twitter.com/SJpNR7GQst — Orbisswiss-photos (@orbisswissphoto) April 11, 2019

وعقد معرض الدولي للاختراعات من 10 إلى 14 أبريل/نيسان، وشارك فيه 800 مخترع وعالم وطالب ومراكز بحوث من 40 دولة، وعرضت روسيا أكثر من 40 ابتكارا بما في ذلك ثلاثة ابتكارات من قبل طلاب مدارس من منطقة مورمانسك، نظارات تنظف نفسها ذاتيا وثلاجة تعمل على ثاني أكسيد الكربون والصابون الطائر.