الهند تجري اختبارا ناجحا على صاروخ "نيربهاي" المجنح بعيد المدى

موسكو — سبوتنيك. نقلت قناة "إن. دي. تي. في" التلفزيونية الهندية عن مصادر في منظمة الدراسات والاختراعات العسكرية "دي. إر. دي. أو أنه تم إطلاق هذا الصاروخ اليوم الاثنين في ميدان تشانديبور في ولاية أوريسا (شرقي الهند) واستمر تحليق هذا الصاروخ مدة 42 دقيقة و23 ثانية.

© Sputnik . الهند على بعد خطوات من امتلاك صاروخ عابر للقارات

وكانت وزارة الدفاع الهندية أفادت بأن هذا الصاروخ قادر على التحليق بسرعة 0.7 ماخ/ سرعة الصوت (ما يعادل نحو 857 كم/ساعة تقريبا) على ارتفاع 100 متر.

هذا وجرت متابعة تحليق الصاروخ بواسطة محطات الرادار الأرضية. أما باقي البيانات فتمت مراقبتها بواسطة محطات القياس عن بعد وهي من اختراع المنظمة المذكورة.

وكانت الهند أجرت آخر تجربة ناجحة لصاروخ "نيربهاي" في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2017 وهو الاختبار الأول الذي تم الاعتراف بأنه ناجح منذ عام 2014.