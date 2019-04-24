شاهد الصور الأولى المسربة لهاتف "غوغل بيكسل" الجديد

ويظهر في تلك الصور المسربة، التي نشرها موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، أن "غوغل" أجرت تغييرات طفيفة، في نسخة "غوغل بيكسل 3 أيه"، المتوقع أن يكون نسخة اقتصادية أقل في السعر من النسخة السابقة.

ويظهر "غوغل بيكسل 3 أيه" بهيكل مصمم من البلاستيك، بدلا من الهيكل الزجاجي، الذي اشتهرت به نسخة "غوغل بيكسل 3".

ويحمل "غوغل بيكسل 3 أيه"، وفقا للصور والبيانات المسربة نفس الكاميرا القوية التي تمتعت بها النسخة السابقة.

ويختلف "غوغل بيكسل 3 أيه" أيضا في أنه لا يوجد به سماعتين من الجهة الأمامية، كما تم تغيير زر الطاقة وجعله باللون البرتقالي بدلا من الوردي أو الأخضر الفاتح.

Google Pixel 3a leak shows us the cut-price handset once again https://t.co/JrZmbEEp6f pic.twitter.com/jV1xUGNTKz — TechRadar (@techradar) April 24, 2019

ومن المتوقع أن تكشف غوغل رسميا عن نسختي هاتفها الجديد "غوغل بيكسل 3 أيه" و"غوغل بيكسل 3 أيه إكس إل"، في مطلع شهر مايو المقبل، وتحديدا يوم 7 مايو في مؤتمر المطورين.