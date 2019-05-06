"تويتر" و"إنستغرام" يطلقان مفاجأة خاصة بشهر رمضان

أعلنت شبكتا التواصل الاجتماعي "تويتر" و"إنستغرام" إطلاقهما مفاجأة جديدة خاصة بالمستخدمين المسلمين من حول العالم، احتفالا بشهر رمضان.

وأوضحت تقارير صحفية أن التطبيقين أطلقا تلك التحديثات بـ7 لغات، وهي العربية، والإنجليزية، والإسبانية، والتركية، والهندية، والبنغالية، والبهاسا.

وستركز التحديثات الجديدة على مجموعة من الرموز التعبيرية الجديدة، لإضفاء روح رمضان على المحادثات.

بمناسبة حلول الشهر الفضيل نتمنى #رمضان_مبارك لجميع المسلمين. نستعرض تالياً كيف غرّد الجميع حول العالم عن شهر #رمضان حتى الآن.https://t.co/Me3q2mPKZ8 pic.twitter.com/SwRQa6prHk — Twitter MENA (@TwitterMENA) May 5, 2019

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وستظهر تلك الرموز الجديدة، عندما تضيف مثلا هاشتاغ لكلمة "رمضان" أو "رمضان كريم" أو "رمضان مبارك".

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وسيظهر بجانب الوسم المكتوب، رمز تعبيري لمسجد وهلال.

كما يمكن أن يظهر رمز تعبيري آخر لفانوس رمضان، إذا ما كتب الشخص أي هاشتاغ متعلق بفانوس أو فوانيس رمضان.

وقالت "تويتر" إن التغريدات المتعلقة في رمضان وصلت الشهر الماضي لأكثر من 10 مليون تغريدة، والتي تركزت معظمها في دول: السعودية، وإندونيسيا، وماليزيا، ومصر، والولايات المتحدة الأمريكية.

Twitter Unveils the Official List of Ramadan Hashtags and Emojis https://t.co/dnC5lxVO0y via @shaanhaider — Bea's Book Nook (@BeasBookNook) May 5, 2019

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أما شبكة "إنستغرام"، فأطلقت بدورها مبادرة رمضانية أطلقت عليها "إنستا الخير" لمشاركة أفعال الخير ونشرها.

وأطلقت كذلك فلتر جديد للصور تحت اسم "فانوس" لمشاركة تحضيرات شهر رمضان، والذي كان عبارة عن ظلال وأشكال لهلال رمضان مستوحاة من الزخارف الإسلامية.