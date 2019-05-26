في مشهد "غير مسبوق"... قطار الأقمار الصناعية يجوب الفضاء (فيديو)

وبدا المشهد في الليل وكأن قطارا مضيئا مكونا من 60 عربة، يجوب الفضاء ويثير الدهشة، حسبما رصده ماركو لانغبروك المتخصص في تعقب الأقمار الصناعية.
وكتبت ماركو على مدونته، عندما نشر فيديو للأقمار الصناعية الستين التابعة لشبكة "ستارلينك" للإنترنت فائق السرعة، يقول: "إليكم فيديو التقطته. استعدوا لمشهد أخاذ".
Starlink Satellites. Incredible video by Marco Langbroek #spacex #space #science #aliens pic.twitter.com/8EWmSTn2T7— VanGogh (@VanGoghSpace) May 25, 2019
ونجح "ماركو" من خلال الفيديو، في رصد 56 قمرا صناعيا على الأقل كانت تسبح في الفضاء كقطار مضيء أو حبات لؤلؤ معلقة في سلسلة في سماء ليلة صافية.
وأطلقت شركة "سبيس إكس" المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك الصاروخ "فالكون 9" من فلوريدا الجمعة، في مهمة لحمل أول دفعة من 60 قمرا صناعيا صغيرا إلى مدار منخفض حول الأرض من أجل خدمة ستارلينك للإنترنت.
وكانت "سبيس إكس" أجلت إقلاع الصاروخ (فالكون 9) الذي كان مقررا ليل الأربعاء 16 مايو/نيسان (بتوقيت الولايات المتحدة) حاملا أول مجموعة من الأقمار الصناعية لتشغيل خدمة ستارلينك الجديدة للإنترنت.
وعزت الشركة القرار إلى الرياح الشديدة فوق موقع الإطلاق في فلوريدا.
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