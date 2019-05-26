في مشهد "غير مسبوق"... قطار الأقمار الصناعية يجوب الفضاء (فيديو)

في مشهد غير مسبوق لم تعتده الأرض، أطلقت شركة "سبيس إكس" لمؤسسها رجل الأعمال إيلون ماسك 60 قمرا صناعيا، هي المجموعة الأولى ضمن مشروعها لاتصالات الإنترنت فائقة السرعة الذي أطلقت عليه اسم "ستارلينك".

وبدا المشهد في الليل وكأن قطارا مضيئا مكونا من 60 عربة، يجوب الفضاء ويثير الدهشة، حسبما رصده ماركو لانغبروك المتخصص في تعقب الأقمار الصناعية.

وكتبت ماركو على مدونته، عندما نشر فيديو للأقمار الصناعية الستين التابعة لشبكة "ستارلينك" للإنترنت فائق السرعة، يقول: "إليكم فيديو التقطته. استعدوا لمشهد أخاذ".

ونجح "ماركو" من خلال الفيديو، في رصد 56 قمرا صناعيا على الأقل كانت تسبح في الفضاء كقطار مضيء أو حبات لؤلؤ معلقة في سلسلة في سماء ليلة صافية.

وأطلقت شركة "سبيس إكس" المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك الصاروخ "فالكون 9" من فلوريدا الجمعة، في مهمة لحمل أول دفعة من 60 قمرا صناعيا صغيرا إلى مدار منخفض حول الأرض من أجل خدمة ستارلينك للإنترنت.

© REUTERS / THOM BAUR "سبيس إكس" تطلق أول أقمار صناعية لخدمة ستارلينك للإنترنت

وبحسب وكالة رويترز، انطلق الصاروخ من قاعدة كيب كنافيرال الجوية حوالي الساعة 02:30 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة.

وكانت "سبيس إكس" أجلت إقلاع الصاروخ (فالكون 9) الذي كان مقررا ليل الأربعاء 16 مايو/نيسان (بتوقيت الولايات المتحدة) حاملا أول مجموعة من الأقمار الصناعية لتشغيل خدمة ستارلينك الجديدة للإنترنت.

وعزت الشركة القرار إلى الرياح الشديدة فوق موقع الإطلاق في فلوريدا.