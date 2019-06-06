العلماء يكشفون عن المنتجات التي تبعث الحياة في رئة المدخنين

قام علماء من الولايات، بعد إجراء عدة دراسات، بإعداد قائمة بالمنتجات التي تساعد على شفاء وبث الحياة في رئة المدخنين، حيث شارك بالدراسة أكثر من 600 مدمنين على التدخين.

وقبل الدراسة، حلل الباحثون بعناية خصائص النظام الغذائي والحالة الصحية للمدخنين. وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يتناولون الطماطم والتفاح يتمتعون بحماية أكبر من تلف الرئة بسبب التدخين، وفقا لموقع "وان".

ووفقا للقائمين على الدراسة، فإن المشاركين في الدراسة الذين يتناولون المنتجات أعلاه، كان جسمهم أقوى بكثير من الذين لا يتناولوها.

وقال العلماء إن التفاح والطماطم تحتوي على مواد يمكن أن تحمي الرئتين من الاضطرابات والعمليات الالتهابية. كما أن هذه المواد تساعد الأنسجة التالفة على التعافي بشكل أسرع.

وأشار الخبراء إلى أنهم لم يلاحظوا تحسنا في حال قيام الأشخاص بتناول العصائر الطبيعية من هذه المنتجات (الطماطم والتفاح).