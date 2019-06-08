الأعراض الأولى لسرطان المعدة

ما هي الأعراض التي يمكن من خلالها الاشتباه في وجود التهاب خبيث في المعدة في المرحلة الأولية؟ وما الذي يجب عمله لعدم تطور المرض؟ غالبا ما تكون علامات المرض الأولى نادرة وخفيفة.

هناك عدد من الأعراض التي تجعلك تشتبه في إصابتك بالسرطان، التي سلط الضوء عليها عالم الأورام المشهور سافيتسك. تبدو مثل هذه الأعراض عادية، ولكن قد توحي إلى بداية مرض السرطان، وفقا لروسيسكي ديالوغ.

وأول الأعراض هي: الشعور بعدم وجود قوة وانخفاض القدرة على العمل والتعب السريع. انخفاض مستمر في الشهية أو الفقدان الكامل لها أو حتى النفور من الطعام.

ظهور "عدم الراحة في المعدة": فقدان الشعور الفسيولوجي بالرضا عن الأكل، والشعور بالامتلاء في المعدة حتى بعد تناول كمية صغيرة من الطعام، وكذلك الشعور بالثقل، والانتفاخ، وأحيانًا الألم في منطقة شرسوفي (فوق معدية)، أحيانًا الغثيان والقيء.

فقدان الوزن التدريجي غير المعقول، يرافقه شحوب في الجلد، والاكتئاب الشديد وفقدان الفرحة بالحياة وفقدان الاهتمام بالبيئة والعمل، واللامبالاة.

بالطبع ، يمكن أن يكون سبب العديد من هذه الأعراض أمراض أخرى، وليس السرطان.

ومع ذلك، إذا حدثت هذه الأعراض واستمرت لفترة طويلة من الزمن، فمن الضروري استشارة الطبيب على وجه السرعة، خاصة إذا كان عمرك أكثر من 50 عامًا. فقط في حالة الإصابة بسرطان المعدة على نطاق واسع بالفعل، تبدأ علاماته القوية في الظهور: ألم مستمر يمتد إلى الظهر، والتقيؤ المستمر، وضعف عام شديد، وفقدان الوزن التدريجي وفقر الدم.

شعور بالامتلاء في المعدة بعد تناول الطعام، والغثيان ، والتقيؤ. يتغير مظهر المريض أيضًا، حيث يصبح لون البشرة شاحبًا، ويفقد الجلد مرونته.

مع نمو الورم ، تظهر أعراض جديدة لسرطان المعدة، مثل الشعور بثقل في المعدة بعد الأكل والغثيان والقيء، الإسهال والإمساك، ألم في الجزء العلوي من البطن، زيادة في حجم البطن، وتراكم السوائل في تجويف البطن (الاستسقاء)، فقدان الوزن.