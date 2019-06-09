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10:13 09 يونيو/ حزيران 2019
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    كوب القهوة القاتل... ما لا يجب فعله في الطقس الحار

    © Sputnik . Grigoriy Sisoev
    علوم
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    عند درجة حرارة الهواء البالغة 71 درجة مئوية، لن يعيش الإنسان أكثر من ساعة، إن درجة حرارة 30-32 درجة ليست قاتلة، لكنها يمكن أن تسبب ضربة الشمس والجفاف، في كل الأحوال، يتبخر من الجسم حوالي لتر من العرق في الساعة. كيف نحمي أنفسنا من درجة الحرار العالية؟ نتحدث في هذه المادة عن الأمور التي يجب فعلها ولا يجب فعلها.

    التبريد المشكك فيه

    في الطقس الحار والجاف، من الأفضل التخلي عن المشروبات الباردة ، وفقًا للباحثين الكنديين. أظهرت التجربة أنه في درجات الحرارة المرتفعة، يبرد الجسم بشكل أسرع وأكثر كفاءة إذا كنت تشرب سائلًا ساخنًا، على سبيل المثال الماء المغلي أو الشاي الأخضر.

    ترام في مصر
    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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    طلب العلماء من تسعة متطوعين التدرب على الدراجات لمدة 75 دقيقة. قبل التمرين بخمس دقائق وثلاث مرات أثناء التمارين الرياضية، شرب المشاركون في التجربة بعض الماء الذي تم تسخينه إلى 37 و 50 درجة مئوية. وكانت المستشعرات تقيس درجة حرارة الجلد ومستوى استهلاك الأكسجين وثاني أكسيد الكربون عند الزفير، وأشارت إلى كمية الحرارة التي ينتجها الجسم. بالإضافة إلى ذلك، راقب الباحثون حالة الجو.

    اتضح أن المشروبات الساخنة في الحرارة أفضل من الباردة. درجة حرارة الماء 50 درجة تسخن الشخص من الداخل، فيزيد التعرق، ويبرد الجسم. توصلوا إلى نفس الاستنتاجات عندما عرضوا على المتطوعين اختيار شيء واحد لإرواء عطشهم: الثلج أو الماء الذي تم تسخينه إلى 37 درجة.

    ويلاحظ الخبراء أن المشروبات الساخنة لن تساعد في ارتفاع الرطوبة إذا كان الشخص يرتدي ملابس مصنوعة من أقمشة اصطناعية لا تسمح للعرق بالتبخر.

    تسريع الجفاف

    تناول المشروبات الساخنة في الطقس الحار، لكن ليس القهوة. وفقا لدراسة أجراها علماء في جامعة لوبورو (المملكة المتحدة) ، فإن جرعات كبيرة من الكافيين (كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا) تزيد من تدفق الدم إلى الكليتين وتمنع امتصاص الصوديوم، مما يؤدي غالبًا إلى التبول كثيرا.

    غروب في أدالايد، أستراليا
    CC BY-SA 2.0 / Michael Coghlan / Late Sun Shines on the End of the Jetty
    طقس شديد الحرارة يضرب أستراليا

    في درجات الحرارة العالية، عندما يزداد التعرق، يؤدي تأثير مدرات البول إلى تجفيف الجسم بسرعة. يشرب الشخص بشكل متكرر أكثر، وكلما زاد عدد أكواب الشراب المنشط، زاد عدد الكافيين في الجسم، وبالتالي زاد الضغط على الكلى.

    أكثر من ستة أكواب من القهوة تتحول يوميًا إلى مشاكل خطيرة في القلب والأوعية الدموية ، يحث العلماء في جامعة جنوب أستراليا على الامتناع عن تناول هذا المشروب في الحرارة الشديدة. إن نظام القلب والأوعية الدموية مجهد بالفعل بسبب درجات الحرارة المرتفعة والإجهاد، والقهوة فقط تزيد الجهد. بالإضافة إلى ذلك، هناك أدلة على أن عادة تناول القهوة الساخنة تزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء. ولا يوجد مثل هذا الارتباط بين المشروب البارد وأمراض الأورام.

    المثلجات تسبب الصداع

    أيضا في الحرارة العالية لا ينبغي أن الإكثار من المثلجات. ليس بسبب أنها يمكن أن تسبب نزلة برد فحسب، بل أنها أولاً، من غير المحتمل أن تبرد الجسم: فيها الكثير من السعرات الحرارية. عند الهضم، يتم إطلاق الكثير من الحرارة، مما يجعل الجسم لا يبرد.

    ارتفاع غير مسبق لدرجات الحرارة في طوكيو، اليابان 14 يوليو/ تموز 2018
    © REUTERS / Issei Kato
    طرق الحماية من ضربة الشمس

    ثانياً، إذا أكلت الآيس كريم بشكل سريع، فقد تتسبب بصداع حاد. وفقًا للعلماء الكنديين، كل ثالث شخص على الأرض عانى من صداع من الآيس كريم مرة واحدة على الأقل في حياته. وفي معظم الأحيان خلال الطقس الحار.

    كما أوضح الخبراء في كلية الطب بجامعة هارفارد، فإن هذا التفاعل هو نتيجة زيادة مفاجئة في تدفق الدم في الشريان الدماغي الأمامي للدماغ. حيث يرسل الجسم دمًا دافئًا إلى المخ. فيرتفع الضغط ويحدث صداع.

    المروحة لا تبرد

    اليوم ، يمكن إنقاذ أنفسنا من الحرارة بفضل مكييف الهواء. ولكن تسبب المكيفات للأشخاص المعرضين للحساسية والذين ليس لديهم مناعة قوية، الصداع والضعف وتهيج الأغشية المخاطية. خاصة إذا كانت أنظمة التبريد نادرا ما يتم تنظيفها. لذلك، يفضل البعض المروحة. لكن هذا ليس هو الحل الأفضل، وفقا للعلماء البريطانيين.

    المروحات لا تبرد الهواء، لكن تحركه في الغرفة. في درجات الحرارة المنخفضة نسبيًا، يكون هذا مفيدًا، حيث يساعد تدفق الهواء الجسم على تبادل الحرارة بشكل طبيعي، مما يسهم في تبخر العرق. ولكن عندما تكون سخونة الهواء فوق 35 درجة مئوية، فإن المروحة، على العكس من ذلك، تزيد الحمل الحراري على الجسم، مما قد يؤدي بسرعة إلى صدمة حرارية.

    بالإضافة إلى ذلك، لا ينصح الخبراء في الطقس الحار بفتح النوافذ في المنزل. من الأفضل أن تغلق جميع الستائر: ستدخل كمية أقل من أشعة الشمس إلى الغرفة ولن يكون الجو حارًا كما في الخارج.

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    ارتفاع الحرارة, العالم
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