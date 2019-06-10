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13:34 10 يونيو/ حزيران 2019
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    البطيخ

    يحمي القلب والمناعة ويحارب الشيخوخة...5 فوائد لبذور البطيخ

    © Photo / Pixabay//BarbaBELLE
    علوم
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    تعتبر فاكهة البطيخ إحدى أنواع الفاكهة المحببة والمنتشرة في البلدان العربية في فترة فصل الصيف، كما يفضل الكثيرون تناول بذور البطيخ السوداء.

    يفضل الكثير من الناس تناول بذور البطيخ بعد تحميصها، ليصبح مذاقها أفضل.

    بطيخ
    © Fotolia / Satyrenko
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    إلى الكثير من الناس يجهلون فوائد هذه البذور وبخاصة المحمصة منها، وقد نشر موقع "healthline" خمس فوائد يمكن الحصول عليها من هذه البذور:

    لمرضى السكري: يمكن أن تساعد بذور البطيخ في السيطرة على نسبة السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين في الجسم.

    كما يمكن لبذور البطيخ أن تمنح مرضى السكري فترة راحة من متاعب المرض. ومع ذلك، فإن بذور البطيخ مرتفعة قليلا على مقياس السعرات الحرارية، وبالتالي يجب استهلاكها وفقا للنظام الغذائي.

    لحماية القلب: الماغنيسيوم هو أحد المعادن العديدة الموجودة في بذور البطيخ. وفي حفنة من بذور البطيخ (4 غرامات)، ستحصل على 21 ملغ من الماغنيسيوم.

    كما وتنصح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بحصول البالغين على 400 ملغ من هذا المعدن يوميا، ويعتبر هذا المعدن مفيدا للمحافظة على وظائف الأعصاب والعضلات والمناعة والقلب.

    يقوي المناعة: تحتوي حفنة من بذور البطيخ على حوالي 0.29 ملغ من الحديد.

    كما ويعتبر الحديد عنصر مهم لتكوين الهيموغلوبين الذي يحمل الأوكسجين عبر الجسم. كما أنه يساعد جسمك على تحويل السعرات الحرارية إلى طاقة.

    يمنع الشيخوخة المبكرة: فهو يمنع ظهور حب الشباب، ويرطب البشرة، ويمنع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة. كما ويمكن للاستهلاك المنتظم لهذه البذور أن يديم مرونة البشرة.

    مفيد لمرضى ضغط الدم: تحتوي بذور البطيخ على العديد من الأحماض الأمينية، ومن أهمها الأرجينين، والذي يمكن من تنظيم ضغط الدم وتساعد في علاج أمراض القلب التاجية.

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    الكلمات الدلالية:
    المرض, البطيخ, فوائد, القلب, الصحة, أمريكا
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