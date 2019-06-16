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    دراسة: الموسيقى تخفف آلام مرضى السرطان وأعراض أخرى

    © AFP 2019 / ANDREW BURTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
    علوم
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    أظهر بحث أجري في تايوان، إن الاستماع إلى الموسيقى في المنزل قد يقلل من آلام وتعب مرضى السرطان، بل ويخفف من أعراض مثل فقدان الشهية وصعوبة التركيز.

    وذكر باحثون في الدورية الأوروبية لرعاية مرضى السرطان "يوروبيان جورنال أوف كانسر كير"، أن الأعراض الجانبية للسرطان خفت "بشكل ملحوظ" لدى مريضات بسرطان الثدي استمعن إلى الموسيقى لمدة 30 دقيقة 5 مرات أسبوعيا على مدى 24 أسبوعا، وفقا لرويترز.

    أفوكادو
    © Fotolia / Karepa
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    وقالت المريضات إن الموسيقى جعلت صحتهن النفسية والبدنية أحسن لأنها صرفت انتباههن عن الأفكار السلبية المرتبطة بالسرطان.

    وقالت الباحثة البارزة كوي-رو تشو المشاركة في الدراسة من جامعة تايبه الطبية "العلاج بالموسيقى مريح ولا ينطوي على إجراءات مزعجة ويمكن للناس استخدامه وسط وسائل الراحة في منازلهم".

    ومضت تقول لرويترز هيلث بالبريد الإلكتروني "يمكن أيضا استخدام التدخل بالموسيقى دون تكلفة… لقد صارت خدمات الرعاية الصحية مكلفة في الوقت الحالي".

    وعكف الباحثون على دراسة حالات 60 مريضة بسرطان الثدي اختاروا نصفهن عشوائيا للاستماع إلى الموسيقى في المنزل. ووفر لهن فريق البحث مشغلات موسيقى إم بي ثري ومجموعة من المقطوعات الموسيقية الكلاسيكية وموسيقى الصالات والموسيقى الشعبية والتايوانية والدينية للاختيار من بينها.

    وقبل خضوع النساء للجراحة، وبعد 6 و12 و24 أسبوعا من الاستماع إلى الموسيقى، بدأن في تقييم حدة 25 عرضا جسمانيا على مقياس من خمس درجات، وكذلك تقييم خمس فئات من الإعياء على مقياس آخر من خمس درجات ومستوى الألم الذي يشعرن به على مقياس من مئة درجة.

    وأوضحت الدراسة أن متوسط حدة الأعراض لدى المجموعة التي استمعت إلى الموسيقى تراجع خمس نقاط خلال أول ستة أسابيع ثم انخفض سبع درجات خلال 12 أسبوعا ثم قرابة تسع درجات بعد 24 أسبوعا كما تراجع الإحساس بالألم والإعياء العام.

    وتراجع شعور المريضات اللاتي استمعن إلى الموسيقى بالإعياء الجسماني والعقلي بعد 6 أسابيع وحسب.

    وحذر الباحثون من أن العلاج بالموسيقى قد لا يخفف الإعياء الجسماني والعقلي على المدى الطويل. وقالت تشو إنه يتعين على الدراسات التي ستجرى في المستقبل استخدام مقاييس موضوعية للألم والإعياء إلى جانب المقاييس الشخصية المستخدمة في هذه الدراسة.

    ويهتم الباحثون أيضا بمعرفة الطريقة التي يخفف بها العلاج بالموسيقى الأعراض والآلام والسبب في ذلك.

    وذكر واضعو الدراسة أن هذا ربما يرجع إلى أن الاستماع إلى الموسيقى يحفز هرمونات الإندورفين والدوبامين والسيروتونين في الدماغ مما يبعث الإحساس بالسعادة والمشاعر الإيجابية ويصرف انتباه المرضى عن المشاعر السلبية.

    وأضافوا أن الموسيقى قد تؤثر في وظائف القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والجهاز العضلي والهيكل العظمي والجهاز العصبي ونظام التمثيل الغذائي وتخفف من توتر العضلات وآلامها.

    وفي رسالة بالبريد الإلكتروني، قالت تيريزا ألكانتارا-سيلفا من جامعة جوياس الاتحادية بالبرازيل والتي لم تشارك في الدراسة "يمكن للعلاج بالموسيقى أن يعود على مرضى السرطان بفوائد عديدة ويساعدهم على إيجاد سبل للتعامل مع التوتر والخوف والوحدة".

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    الكلمات الدلالية:
    آيبود, موسيقى, علوم, السرطان, طب, دراسة, بحث, تايوان
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