شركة إسرائيلية تعلن تطويرها برنامج يخترق أي هاتف "آيفون"

أعلنت شركة "سيلبرايت" الإسرائيلية، المتخصصة في برمجيات الهواتف الذكية، أنها تمكنت من تطوير نظام يمكنه اختراق أي هاتف "آيفون" بسهولة شديدة.

وزعمت الشركة الإسرائيلية، وفقا لما نقله موقع "9 تو 5 ماك" التقني المتخصص، أنه تمكنت من تطوير برمجيات قادرة على اختراق نظام تشغيل "آي أو إس 12" و"آي أو إس 13".

وقالت "سيلبرايت" إن البرمجية الجديدة تحمل اسم "يوفيد" (UFED)، والتي سيمكنها استخلاص كافة البيانات من أي هاتف يتم توصيله بتلك البرمجية، سواء كان هاتف "آيفون" أو هاتف يعمل بنظام تشغيل "أندرويد".

Cellebrite is proud to introduce #UFED Premium! An exclusive solution for law enforcement to unlock and extract data from all iOS and high-end Android devices. To learn more, click here: https://t.co/WHsaDxzoXz pic.twitter.com/BSixEkyAuL — Cellebrite (@Cellebrite_UFED) June 14, 2019

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وقالت الشركة الإسرائيلية في تغريدة إن البرمجية يمكنها استخلاص كافة البيانات المخزنة على هواتف "آيفون" و"أندرويد" الحديثة مثل "سامسونغ غلاكسي إس 9"، وهواتف شاومي وإل جي وهواوي.

Enrich your digital examinations with access to social media and cloud-based data through the #UFED Physical Analyzer solution. Eliminate time consuming, manual gathering, organizing and viewing of disparate cloud sources by preserving data into one workflow. #TipTuesday pic.twitter.com/raQYDitOgi — Cellebrite (@Cellebrite_UFED) June 11, 2019

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وأشار الموقع إلى أن شركة "أبل" الأمريكية ومعظم شركات التقنية وعلى رأسها "غوغل" تسعى بكل الطرق إلى إيقاف تداول البرمجيات التي تنشرها الشركة الإسرائيلية وغيرها من الشركات، التي يمكنها اختراق أي هاتف ذكي، ما يجعلها تمثل تهديدا كبيرا على حماية البيانات لأي شخص حول العالم، كما أنها يمكن أن تشكل تهديدا على أي حكومة أو مؤسسة.