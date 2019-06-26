فحص بسيط يمكنه رصد أخطر أمراض العصر

توصل فريق علمي إلى أنه يمكن اكتشاف الإصابة بمرض الزهايمر بشكل مبكر عن طريق فحص واختبار بسيط للدم.

نشرت جامعة "لند" السويدية" دراسة، حول تطويرها لاختبار بسيط للدم، سيكون واعدا في رصد الإصابة بالزهايمر بصورة مبكرة، وفقا لما نشره موقع "نيوز ميديكال" الطبي المتخصص.

وأشار الباحثون إلى ان ذلك الاختبار الجديد، يمكن أن يرصد علامات جديدة في الدم يمكنها الكشف عن وجود بروتينات "بيتا — أميلويد"، التي تتراكم في أنسجة المخ لدى المصابين، والتي لا يمكن كشف ترسبها إلا بطرق باهظة الثمن مثل ماسحات التصوير بالانبعاث البوزيتروني، أو استخلاص خزعة من المخ لدراستها واكتشاف الزهايمر

وقال سبستيان بالمكفيست، الأستاذ المشارك في وحدة الأبحاث الاكلينيكية للذاكرة في الجامعة، المشرف على البحث: "كنا نبحث لفترة طويلة عن أداة تشخيصية أكثر بساطة".

وأضاف "حال ما يتم إجازة الاختبار للكشف الإكلينيكي، فإنه سيستخدم في مراكز الرعاية الصحية الأولية".

واعتمدت الدراسة على دراسة عينات دم من 842 شخصا في السويد، و267 من ألمانيا من ثلاث فئات: مصابون بالمرض، وكبار سن أصحاء، وآخرون مصابون بضعف في الإدراك.

A simple blood test could predict if a patient will develop Alzheimer's disease up to 16 years before symptoms begin, a new study finds https://t.co/PEmSZYQYBe pic.twitter.com/0TRTPEvWZk — CNN (@CNN) January 28, 2019

وتقيس طريقة الاختبار بشكل أوتوماتيكي كامل بروتينات "بيتا — أميلويد" في الدم بدقة عالية تتيح رصد المرض.