باحثون يطورون رقاقة قادرة على خلق الذكريات وتعديلها

وتقوم الرقاقة المبتكرة على تخزين المعلومات عند تسليط إضاءة مختلفة الألوان عليها واستوحى الباحثون الفكرة من علوم البصريات حيث يمكن التحكم بالخلايا العصبية باستخدام الضوء، بحسب صحيفة "سيانس ديلي".

وبهذا يتقدم الذكاء الصناعي بخطوة إلى إنشاء جهاز قادر على تقليد طريقة العقل البشري في تخزين البيانات وإلغائها.

وتتكون الرقاقة الجديدة من طبقة رقيقة مصنوعة من خامات معينة تتغير مقاومتها الكهربائية مع تغير طول الموجة الضوئية التي تتعرض لها، بحيث تعمل على غرار الخلايا العصبية التي تقوم بتخزين وإلغاء البيانات من العقل البشري.

وقال أحد مؤلفي الدراسة الباحث سوميت واليا: "هذه التقنية تقربنا من التوصل إلى منظومة للذكاء الصناعي تتيح لنا الاستفادة من فهم الوظائف الكاملة للعقل البشري".

وأضاف: الرقاقة الإلكترونية المستوحاة من علوم البصريات الوراثية تقلد البيولوجيا الأساسية لأفضل جهاز كمبيوتر في الطبيعة، وهو العقل البشري، مشيرًا إلى أنه من الممكن تشغيل الرقاقة عن طريق تسليط ألوان مختلفة من الإضاءة عليها.

واختتم حديثه بالقول إن هذه التقنية "خطوة مهمة نحو تحقيق هدف ابتكار العقل الخارق، وهو مخ في صورة رقاقة يمكنه التعلم من البيئة المحيطة به مثلما يفعل البشر".