الكشف عن العامل الرئيسي لإصابة الأطفال بالتوحد

ووجد العلماء بعد تحليل بيانات مليوني شخص من الدول الخمس، أن 80 في المئة من الخطورة في الإصابة بالتوحد مصدرها العوامل الوراثية وليست تأثيرات البيئة مثل أسلوب الحياة وسمات المجتمع وما يحدث أثناء الحمل.
وقال أحد مؤلفي الدراسة، سفين ساندن، من معهد كارولينسكا في ستوكهولم بالسويد: "النتائج تظهر أن العوامل الجينية هي الأكثر أهمية... لكن البيئة تلعب أيضا دورا".
ومرض التَوَحد هو عبارة عن اضطراب عادة ما يلاحظ على الطفل في سن الثلاث سنوات، حيث يمكن أن يؤثر على تطوره وجوانب نموه المختلفة، فمثلا، يمكن أن يظهر خللاً في تفاعله الاجتماعي، ويتميز بتكرار أنماط سلوكية معينة كاللعب بشيء واحد على نمط واحد لساعات، ويمكن أن بضعف تواصله اللفظي وغير اللفظي مع الآخرين.
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