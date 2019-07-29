تعرف على أعراض مرض السكري الرئيسية لدى الرجال

قامت مجموعة من الأطباء، بعد إجراء عدة دراسات، من وضع قائمة للأعراض الرئيسية لمرض السكري من النوع الثاني لدى الرجال.

فوفقا للأطباء، عند الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، فإن الرجال يشكون من كثرة التبول وفقدان الوزن غير المبرر وزيادة الشعور بالعطش.

بالإضافة إلى ذلك، الشعور بالتعب السريع والتهيج وعدم وضوح الرؤية، والإصابة بالاتهابات الجلد المختلفة. كما يمكن أن يظهر لدى المريض رائحة فم كريهة والشعور بالوخز في الأطراف.

كما يمكن أن يصاب الرجل في ضعف في الانتصاب والقذف، وبالتالي يمكن أن يؤدي ذلك إلى العقم لدى الرجال.

ومن الأعراض الأخرى التي يمكن أن تظهر عند الرجال، جفاف في الجلد وانخفاض هرمون التستوستيرون، كما يشكو المرضى من التعرق الزائد وزيادة حجم البطن، فضلا عن انخفاض الرغبة الجنسية.

وقال الأطباء إن النظام الغذائي غير الصحي وقلة النوم وتناول الكحول يؤدي إلى ظهور المرض لدى الرجال.

ويشار إلى أن السكر من النوع الأول هو المرض الذي يعتمد على الأنسولين، وهو ناتج عن تدمير مناعي ذاتي لخلايا بيتا المنتجة للإنسولين في البنكرياس، بينما لا يحتاج مرضى النوع الثاني إلى حقن الأنسولين.