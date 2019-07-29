طريقة غير مكلفة لإنتاج المغنيسيوم للطيران

أفاد المكتب الإعلامي للجامعة الوطنية للأبحاث التكنولوجية "ميسيس" أن علماء من قسم المعادن غير الحديدية والذهب من الجامعة توصلوا إلى طريقة لخفض تكلفة إنتاج المغنيسيوم الصناعي، الذي يستخدم على نطاق واسع في صناعة الطيران ومجمع الصناعة الحربية.

كما هو واضح من بيان المكتب الإعلامي فإنه يتم الحصول على المغنيسيوم النقي التقليدي عن طريق التحليل الكهربائي من مركب MgCl2 في وسط من مادة الكلوريد، حيث تتحلل مادة المغنيسيوم كهربائياً. في الوقت نفسه لابد من الإشارة إلى حقيقة أنه من بين مئة في المئة من التيار المستخدم في عملية التحليل الكهربائي، يتم الاستفادة من 80% فقط، والباقي 20% يتم هدره.

في هذا السياق تحدث مدير البحث أندريه ليسينكو قائلاً:

"في ظل الظروف التقليدية للتحليل الكهربائي لمركب كلوريد المغنيسيوم، يتم إفراز المغنيسيوم السائل إلى المهبط، في حين يتم إطلاق الكلور الغازي إلى المصعد. وبما أن قطرات المغنيسيوم تندمج مع الغاز، فإنها تتحد بسهولة مرة أخرى. نحن تمكنا من إيجاد طريقة لمنع هذه العملية من خلال خفض درجة حرارة الالكتروليت، وأجبرنا على أن يتم إفراز المغنيسيوم في الوسط الصلب".

اتضح على وجه الخصوص أنه إذا تم رفع درجة حرارة الالكتروليت بسرعة كافية خلال ساعة من خلال انحلال المغنيسيوم، ومن ثم بعد ذلك استخلاص المغنيسيوم المنحل بسرعة من الالكتروليت، فإنه لن نفقد سوى 5% من المعدن مقابل 20% في حال تم استخدام التكنولوجيا التقليدية. بهذه الطريقة تمكن العلماء من زيادة إنتاج المغنيسيوم بنسبة 15%، مع تقليل من استهلاك الطاقة بنسبة 5%. نتيجة ذلك ترتفع نسبة إنتاجية المعامل التي تنتج المغنيسيوم بنسبة تصل إلى 10%.

لقد أخذ العلماء على عاتقهم أن يتمكنوا في المستقبل القريب من معالجة مسألة أتمته الدورة الإنتاجية بأكملها، بدءاً من انحلال كلوريد المغنيسيوم في الالكتروليت وانتهاءً باستخلاص المغنيسيوم الناتج.