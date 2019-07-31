فوائد الثوم لكبار السن

يدخل الثوم في العديد من مطابخ وأكلات العالم، نظرا للنكهة التي يمكن أن يضيفها إلى الطعام بالإضافة لفوائده الصحية الكبيرة.

كشفت دراسة أجراها علماء من الصين والولايات المتحدة حقيقة مهمة، حول فوائد الثوم وبخاصة لكبار السن.

الدراسة شملت أكثر من 27 ألف مسن في الصين، من الذين تناولوا الثوم لأكثر من 5 مرات في الأسبوع، يلاحظ انخفاض خطر الوفاة بمعدل وصل لـ11 في المئة/ مقارنة بالذين تناولوه أقل من مرة في الأسبوع.

شمل البحث أشخاصا تجاوزوا سن الثمانين والتسعين عاما في فترة امتدت بين عامي 1998 و2011.

يتميز الثوم بالقيمة الغذائية الكبيرة لاحتوائه على مضادات الأكسدة والفيتامينات والأحماض الأمينية وسكريات الأليجو الفركتوزية وغيرها من المكونات.