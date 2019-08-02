وسيلة فعالة للوقاية من سرطان الجلد

وجد علماء في جامعة براون بالولايات المتحدة أن تناول فيتامين (أ) يقلل من خطر الإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية الجلدي.

اتضح أن ارتفاع مستوى فيتامين (أ) يقلل من خطر الورم الخبيث بنحو 15 في المئة، ومعظم الفيتامين يأتي من الطعام. فهو موجود في البطاطا الحلوة والجزر والبازلاء والفلفل الأحمر الحلو والبروكلي والسبانخ ومنتجات الألبان والأسماك واللحوم والشمام، وخاصة في الكبد. ومع ذلك، ينصح العلماء بعدم استهلاك أكثر من 10 آلاف وحدة دولية (تستخدم هذه الوحدة لقياس العديد من المواد والمركبات في جسم الإنسان) من فيتامين (أ) في شكل مكملات غذائية في اليوم الواحد.

يحتوي الفيتامين أيضا على تأثير وقائي على جسم الأشخاص الذين لديهم العديد من الشامات والذين أصيبوا بحروق الشمس الشديدة في مرحلة الطفولة أو المراهقة. ومع ذلك، فإن أفضل طريقة للحماية من سرطان الجلد هي الحماية الشاملة من أشعة الشمس.

هذا وشملت الدراسة 125 ألف شخص، بمن فيهم 75 ألف ممرض و50 ألف عامل طبي. كان متوسط عمر المتطوعين 50 سنة، بحسب صحيفة "ميديكال إكسبرس".

وقدمت البيانات للباحثين معلومات عن نظامهم الغذائي والمكملات الغذائية المستهلكة، وقد أصيب أربعة آلاف شخص منهم بسرطان الخلايا الحرشفية الجلدي لأكثر من 25 عاما.