تحديث "يوتيوب"... يفعل ما لم تتوقعه بمقاطع فيديو الأطفال

كشف تقرير صحفي أن خدمة نشر مقاطع الفيديو الأشهر في العالم "يوتيوب" طرح تحديثا جديدا للمنصة الخاصة بها على الهواتف الذكية العاملة بنظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

وأشار موقع "لايف منت" إلى أن التحديث الجديد على يوتيوب، سيجعل الأزار أكبر وأسهل في التفاعل.

وتختبر يوتيوب أيضا واجهة مستخدم جديدة أطلقت عليها اسم "UI"، التي تعتمد على تقنية ذكية لعرض مقاطع الفيديو المتتالية.

ولكن ذلك ليس كل ما ورد في هذا التحديث، بل الأخطر، هو ما لاحظه المستخدمين من ظهور مقاطع فيديو خاصة بالأطفال على حساباتهم رغم أنهم من البالغين ولم يشاهدوا قط أي من مقاطع فيديو خاصة بالأطفال.

وأشارت موقع "تيك رادار" التقني المتخصص إلى أن يأتي بسبب تعديل "يوتيوب" خوارزميات الخاصة بها، بحيث جعلت تظهر مقاطع الفيديو الخاصة بالأطفال أو الرسوم المتحركة، والتي تظهر محتوى الأطفال الجيد إلى المقدمة.

وأبدى الكثير من المستخدمين اندهاشهم من ظهور تلك المقاطع الخاصة بالأطفال الصغار، رغم أن السن الرسمي لتسجيل حساب على "يوتيوب"، 13 عاما.

ولكن يوتيوب، أشارت إلى أنها تدرك أن الكثير من الأطفال يستخدمون حسابات يوتيوب الخاصة بأولياء أمورهم، لذلك عدلت من تلك الخوارزمية، لقطع الطريق على مقاطع الفيديو الرديئة، وإفساح المجال أمم المقاطع الجيدة وجذب الانتباه لها حتى لفئات الشباب.

#YouTube update floods adult feeds with strange cartoons and nursery rhymes https://t.co/HKTqtoFfYv pic.twitter.com/zzHicOtAfY — TechMuzz (@techmuzz) August 2, 2019

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وأفاد التقرير أن تغيير تلك الخوارزمية، جاء إرضاء للجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، التي حذرتها من ظهور قنوات معينة ذات محتوى للأطفال على حساب قنوات أخرى.