هيونداي تكشف عن روبوت قابل للارتداء لمساعدة عمال المصانع...فيديو

أعلنت مجموعة هيونداي موتور، اليوم الأربعاء، أنها طورت روبوتا جديدا قابلا للارتداء لمساعدة عمال المصانع في تأدية مهامهم.

وكشفت المجموعة التي تضم شركتي "هيونداي موتور" و"كيا موتورز"، عن السترة "إكسوسكيلتون" القابلة للارتداء لمساعدة من يقضون ساعات عمل طويلة في أعمال تفوق طولهم.

ووفق وكالة "يونهاب"، الكورية الجنوبية، فإنه يمكن للسترة أن تقلل شعور العامل بالتعب والإرهاق حيث أنها مصممة بحيث تحاكي حركات المفاصل البشرية لتعزيز قدرة التحمل والحركة.

وتزن السترة التي لا تحتاج إلى بطاريات للعمل، ما يقارب الـ2.5 كيلوغراما أي أقل من وزن سترات الشركات الأخرى المنافسة بـ42% تقريبا.

وأشارت الوكالة إلى أن المجموعة إنها تعتزم استخدام السترة في مصانعها في كوريا الجنوبية والدول الأخرى.

وأضافت أن شركة "هيونداي روتيم" التابعة لها ستبدأ في إنتاج السترة اعتبارا من ديسمبر المقبل. ومن المتوقع أن يكون سعر السترة أقل من أسعار السترات الحالية بـ30% والتي تكلف حوالي 5.000 دولار أمريكي.

يذكر أن الروبوت يعد ثاني سترة صناعية قابلة للارتداء من شركة هيونداي، إذ سبق وأن كشفت المجموعة عن داعم صناعي مشابه يساعد على جلوس العامل بلا كرسي.