مشروب قاتل يتسبب برفع معدلات الوفاة

كشف فريق من العلماء عن دور مشروب متداول بشكل يومي في العالم يؤدي الى رفع معدلات الوفاة المبكرة.

قام فريق من العلماء بإجراء دراسة واسعة النطاق شملت 450 ألف شخص موزعين على 10 دول أوروبية استمرت لأكثر من 19 عاما.

حيث توصل العلماء إلى أن شرب الصودا أو الكولا، أكثر من كوبين في اليوم يرفع من معدلات الوفاة المبكرة لدى هؤلاء الأشخاص بشكل أكبر من الذين يتناولون المشروب مرة واحدة في الشهر.

ويتسبب شرب الصودا بارتفاع نسبة السكر في الدم بالإضافة للتسبب بحدوث إلتهابات معوية.

وقال الدكتور شارون هوريش، الطبيب المساعد في جامعة إيموري بأتلانتا، بأن المشروب يتسبب بأمراض في الجهاز الهضمي بما في ذلك السرطان والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.