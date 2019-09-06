لماذا تتعرض صحة النباتيين واللحوميين للخطر على حد سواء؟

وجدت مجموعة من العلماء في جامعة أكسفورد أن خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أعلى لدى متبعي نظام غذائي لحمي مقارنةً بالنباتي، وفي الوقت نفسه اتضح أن محبي الطعام النباتي أكثر عرضة لخطر الإصابة بنزيف الدماغ.

وللوصول إلى هذا الاستنتاج، قام باحثون بريطانيون بفحص 48 ألف شخص فوق سن 45 عامًا لمدة 18 عامًا. وأكثر من نصف المشاركين تناولوا طعامًا من أصل حيواني، بينما تناول خُمس المشاركين في الدراسة السمك فقط وتبع الثلث حمية النباتيين، بحسب بيانات الدراسة

وأصيب 2820 شخصا من المشاركين بأمراض القلب والاوعية الدموية وأصيب 1072 شخص بنزيف في المخ، كما اتضح أن النظام الغذائي النباتي يقلل من خطر الإصابة بأمراض نقص تروية القلب بنسبة 22 %.

هذه البيانات تتوافق مع تلك التي كشفت عنها الأبحاث السابقة التي وجدت أن النباتيين يستهلكون كميات أقل من الكوليسترول. ومع ذلك، فإن خطر نزيف الدماغ أعلى بنسبة 20% لدى الأشخاص الذين لا يستهلكون طعامًا من أصل حيواني. يربط العلماء البريطانيون هذه المشكلة بنقص فيتامين بـ 12 الموجود في اللحوم فقط. ومع ذلك، يمكن أن يعوض الفيتامين عن طريق المكملات الغذائية.

وبشكل عام، يشير العلماء البريطانيون أن الامتناع عن تناول اللحوم لن يساعد في حل المشكلات الصحية، فالنظام الغذائي يجب أن يكون متوازنا ويشمل جميع المواد اللازمة للجسم. ومن جهة أخرى، يلعب نمط الحياة دورًا مهمًا للغاية في حماية القلب والأوعية الدموية.