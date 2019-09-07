في انتكاسة لخطة الهند... نيو دلهي تفقد الاتصال بمركبة فضاء أرسلتها للقمر

أعلن رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية، كايلاسافاديفو سيفان، إن المنظمة فقدت الاتصال بمركبتها الفضائية شاندريان-2 اليوم السبت (بالتوقيت المحلي) وذلك في انتكاسة لخطة الهند الطموح للهبوط بمسبار غير مأهول قرب القطب الجنوبي للقمر.

بنغالور- سبوتنيك. وبحسب وكالة رويترز، قال سيفان في قاعة ممتلئة بعلماء بدا عليهم الانزعاج من النبأ بمركز المنظمة للرصد في بنغالور "نقوم بتحليل البيانات المتاحة".

وتعتبر بعثة "تشاندرايان -2"، استمرارا للبرنامج القمري الهندي الذي بدأته المركبة "تشاندرايان -1"، والتي جرى إرسالها إلى القمر، في تشرين الأول/أكتوبر 2008.

وعملت هذه المركبة في مدار القمر لمدة 312 يوما، وتعد "تشاندرايان -2"، مشروعا أكثر تعقيدا، كونها تتضمن هبوطا وإيصال مسبار صغير إلى سطح القمر، سيدرس خلال يوم قمري واحد (14 يوما من أيام الأرض) عناصر التركيب المعدني لسطحه.