العلماء يجدون وسيلة للحماية من فيروس نقص المناعة البشرية

إن يرقات الديدان البلهارسية الطفيلية تمنع إصابة الخلايا اللمفاوية التائية البشرية بفيروس العوز المناعي. تم التوصل إلى هذا الاستنتاج من قبل مجموعة دولية من العلماء.

لقد وجد الخبراء أن الطفيليات تفرز المواد التي تغلق مستقبلات الخلايا الجذعية البشرية، والتي تُعلم الخلايا التائية عن البكتيريا الغريبة التي دخلت الجسم. في الوقت نفسه، يصيب فيروس نقص المناعة البشرية الخلايا اللمفاوية التائية من خلال الخلايا الجذعية، لكن الفيروس لا يستطيع الانضمام إليها إذا كانت مشغولة بمادة الطفيليات. أي، لا تحدث العدوى.

وفقا لمجلةPLoS Pathogens ، بعد هذه الدراسات في جامعة أمستردام وليفربول، تم تطوير عقار من بيض البلهارسيا. خلال التجربة، عالج العلماء الخلايا الجذعية بعقار جديد وحاولوا إصابة هذه الخلايا اللمفاوية بفيروس نقص المناعة البشرية. ونتيجة لذلك، اتضح أن الخلايا أصبحت أكثر مقاومة بنسبة 80 % لفيروس نقص المناعة البشرية.

ينوي الخبراء الآن استخدام النتائج التجريبية التي تم الحصول عليها عند تطوير لقاحات فيروس نقص المناعة البشرية.