ما هي المنتجات التي لا تحتاج غسلها قبل الطهي

قام خبراء نظام الجودة الروسي بجمع قائمة المنتجات التي لا تحتاج إلى غسلها قبل الطهي.

أعلن نظام الجودة بناء على بيانات دراسات حديثة، أنه ليس من الضروريقبل تحضير الوجبة، لأن البكتيريا المسببة للأمراض لا تموت بعد الغسل، وبالإضافة إلى ذلك يمكن للبكتيريا أن تنتشر في الأطباق أو الصحون النظيفة عن طريق قطرات الماء التي غسلت بها.

وهذه الأنواع من البكتيريا تموت في حالة تعرضها للحرارة بشكل مطول.

وأيضا لا يوصي الخبراء الروس بغسل البيض، فالبيض مغطى بقشرة تحمي من الميكروبات، والماء يؤدي إلى إزالة الطبقة الواقية واختراق الميكروبات ما تحت هذه الطبقة.

والمنتج الثالث هو الفطر المعلب، يفقد الفطر بعد تنظيفه بالماء الكثير من مذاقه ورائحته، كما تسوء صلاحيته بسرعة، فهو يحب امتصاص الرطوبة، وبدلا من ذلك ينصح الخبراء، بمسح الفطر بقماش مبلل وقطع المناطق التالفة، وفي حال أن الطهي لا يتضمن تعرض الفطر لدرجات حرارة عالية يمكن وضعه في الماء المغلي قليلا.

وهناك منتجات يجب عليك غسلها منها، الأسماك والفواكه والخضروات والبطاطس المقشرة والأرز والبقوليات. وفي حالة الفواكه المجففة والبذور والخضار في عبوات مغلقة، يجدر بك قراءة التعليمات الواردة على الملصقات.