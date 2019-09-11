خدعة بسيطة... كيف تتناول الحلوى دون زيادة الوزن

يعتقد خبراء التغذية أنه لا ينبغي اتخاذ الأساليب الجذرية في التخلي عن السكر، وعليك بناء علاقة جيدة مع الحلويات لكي يتمكن جسمك من الاستفادة منها.

ويعتبر النظام الغذائي صحيا هو عندما تكون 80 % من الأطعمة، الخضروات والحبوب والأسماك واللحوم قليلة الدسم ومنتجات الألبان والفواكه. و5-10 % من الأطعمة التي تحتوي على السكر والدهون المشبعة وكذلك الكحول.

وأشارت خبيرة التغذية نوريه ديانوفا: "المهم أن تتذكر دوما أن الحلوى يجب أن تأتي بعد الطبق الرئيسي".

وفي حال كنت تتبع نظاما صحيا، يمكنك تناول الحلوى مرتين في الأسبوع خلال النهار، وأشارت الخبيرة، وفي الأيام الباقية الأفضل أن تختار تناول الفواكه الحلوة والخيار المثالي هو الموز. فالموز الغني بالبوتاسيوم والألياف. وهذه وجبة خفيفة لن تضر الوزن.

ما هي الحلويات الأكثر صحة؟

ومن الغريب أن الحلوى التي تحتوي على نسبة دهون أكثر هي الأكثر صحة، فالدهون تبطئ عملية الهضم وامتصاص الغلوكوز. لذلك، لن يرتفع مستواه في الدم بهذه السرعة. والحلوى الدهنية تقلل من نسبة السكر في الدم وتمنح الشعور بالامتلاء. لكن السكر النقي، مثل السكر المكرر، يرفع مستويات السكر في الدم والأنسولين بشكل كبير. لهذا السبب، يزيد خطر الإصابة بمرض السكري.

ومن المفيد أيضا صنع الحلوى من الفواكه والتوت وبعض المكسرات التي تحتوي على الماء والألياف، وبذلك تقلل عدد السعرات الحرارية.

ما هو الوقت الأفضل لتناول الحلوى

وجبة الفطور هي الأفضل لتناول الحلوى، حيث وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين يأكلون الحلوى على الفطور، يأكلون أقل خلال اليوم.

كما يجب تناول الطعام بعد ساعة على الأقل من التمارين الرياضية ويسمح بتناول الحلوى قبل ساعتين من التمارين لتساعدك أن تكون أكثر نشاطا حين ممارسة الرياضة.

وبالخلاصة تناول الحلويات بشكل معتدل تساعدك على اتباع نظام غذائي صحي.