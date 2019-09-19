التحذير من مرض قد يقتل 80 مليون شخص خلال 36 ساعة فقط

حذر علماء من مجلس رصد الاستعداد العالمي (GPMB) من خطر وبائي قد ينتشر في جميع أنحاء العالم في 36 ساعة فقط ويقتل ما يصل إلى 80 مليون شخص.

ووفقا للباحثين، الذين نشروا تقرير بعنوان "العالم في خطر"، فإن "المرض X" يمكن أن يكون أحد الأنواع القاتلة من الأمراض المتواجدة الآن وهي فيروسات الأنفلونزا، والإيبولا، وحمى الضنك، وزيكا، فضلاً عن الحمى الصفراء.

وجاء في التقرير أيضا أن البشرية اليوم ليست مستعدة "للتهديد الحقيقي" للأوبئة، وذلك بسبب عدة عوامل منها، ازدياد انتشار الوباء عدة مرات على مدى المائة عام الماضية، حيث يسافر يوميا ملايين الأشخاص من بلد إلى آخر ومن قارة إلى أخرى في غضون ساعات باستخدام الطائرات. ونتيجة لذلك، تحتاج الفيروسات القاتلة للانتشار في جميع أنحاء الكوكب إلى 36 ساعة فقط.

وأضاف التقرير أن "مسببات الأمراض تتحرك بسرعة هائلة ولديها إمكانيات رهيبة، حيث تستطيع قتل عشرات الملايين من البشر، وتدمير اقتصادات بعض البلدان وزعزعة الأمن القومي".

ووفقا للعلماء، فإن الجهود الحالية لسلطات العديد من الدول للتحضير للأوبئة غير كافية. محذرين من أن مرضا مثل الإنفلونزا الإسبانية يمكن أن يؤدي إلى مقتل 80 مليون شخص خلال يومين وأن يلحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد العالمي.

وخلص الباحثون إلى أنه يتعين على جميع الدول، دون استثناء، الوفاء بالتزاماتها السياسية والمالية للتحضير للأوبئة العالمية.