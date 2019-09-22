غوغل تصمم أقوى كمبيوتر في العالم

نشرت وكالة ناسا تقريرا يفيد بأن غوغل صممت أقوى كمبيوتر كمومي في العالم، لكن تم حذف التقرير بعدر مرور بعض الوقت.

وتمكنت صحيفة فاينانشال تايمز من التعرف على النص قبل حذفه، وجاء في التقرير أن الكمبيوتر الكمومي (يعتمد على مبادئ ميكانيكا الكم) التابع لغوغل قادر على إجراء العمليات الحسابية في 3 دقائق و20 ثانية مقارنة بأقوى كمبيوتر عملاق IBM يستغرقه الأمر 10 آلاف عام.

تجدر الإشارة إلى أنه حتى الآن يمكن لجهاز كمبيوتر كمومي لغوغل إجراء عملية حسابية تقنية واحدة فقط، ومن المفترض أن الجهاز لن يتمكن من حل المشكلات العملية إلا بعد سنوات.

ونقلت الصحيفة عن التقرير قوله "على حد علمنا، أن الحساب الذي نتحدث عنه يمكن تنفيذه فقط على معالج كمومي".

وحسب التقرير المحذوف، يصف مطورو غوغل أجهزة الكمبيوتر الكمومية الخاصة بهم بأنها "خطوة مهمة في طريق إلى إجراء حساب كمومي تام" وهم على ثقة من أنهم توصلوا إلى "تفوق كمومي" (قدرة الكمبيوتر الكمومي التفوق على جهاز كمبيوتر تقليدي).

ورفضت كل من غوغل وناسا التعليق على تقرير عن أقوى كمبيوتر كمي في العالم.