العلماء يكشفون خطرا قاتلا للكحول

وجد علماء من جامعة بنسلفانيا ومدرسة إيكان الطبية في الولايات المتحدة الأمريكية، أن شرب الكحول يساهم في حدوث تغييرات دائمة في الدماغ، التي تزيد من إدمان الكحول وتزيد من خطر الانتكاس بعد العلاج.

وأظهر العلماء أن المواد الكيميائية، الأسيتات، الناتجة عن انهيار الكحول، في الكبد تنتقل إلى مركز التعلم في الدماغ، حيث تؤثر بشكل مباشر على نشاط بروتينات معينة، وهذه البروتينات تلعب دورًا مهمًا في التحكم بجينات معينة، بحسب صحيفة "يوريك أليرت".

وأجرى الباحثون التجارب على الفئران، التي أصبحت، بعد التغييرات المذكورة، أكثر عرضة للإشارات المتعلقة بتناول الكحول.

ثم راقب العلماء كيف تتنقل جزيئات الكحول في جسم الفأر، وتبين أن الأسيتات يؤثر على نشاط إنزيم ACSS2، الذي يربط مجموعات الأسيتيل بالهيستونات، وهي بروتينات مرتبطة بالحمض النووي وتحدد عمل الجينات.

وفقا للخبراء، على العقاقير الجديدة، المصممة لمكافحة الإدمان على الكحول، أن تستهدف أنزيم ACSS2.