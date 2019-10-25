بالدليل القاطع القردة أكثر ذكاء من الإنسان... صور

إن كنت متأكدا من ذكائك، هناك دراسة تثبت أن بعض القردة أكثر دهاء منك، حيث اختبر العلماء أداء كل من البشر والقردة في لعبة كمبيوتر.

وتختبر التجربة القدرة الفعالة على حل المشكلات، وشارك فيها 29 قردا من نوع "كابوشين" و"مكاك ريسوس"، بحسب ما نقلته صحيفة "لايف سيانس".

وعرضت لعبة الكمبيوتر على شاشة اللمس أربعة مربعات، واحد منها مخطط والآخر منقط ومربعين فارغين، وكشف المشاركون من البشر أنه إذا ضغطت على المربع المخطط، ومن ثم على المربع فسيظهر مثلث لونه أزرق على الشاشة الذي إن ضغطت عليه فستكسب مكافأة على شكل قطع من الموز للقردة ومقطع أغنية ونقاط للأشخاص.

Humans can get stuck doing things "the way we've always done it" & miss out on easier solutions. Capuchins and rhesus monkeys don't. Find out more in our newest paper on cognitive shortcut use out in @SciReports! w/ @SezDoesScience & SF Brosnan @CogSciGSU https://t.co/uzYfH6yNfM pic.twitter.com/T7T40uA03g — Julia Watzek (@watzoever) September 13, 2019

لكن بعد ذلك بدأ العلماء بعرض المثلثات ما يختصر الحصول على المكافأة لم يتخلى الإنسان عن النقر التسلسلي للمربعات للحصول على المثلث، أما القردة اكتشفت أنها بالنقر على المثلثات يمكن أن تحصل على مكافآت أكثر وهكذا استفادت القردة من فرصة ظهور المثلثات دون النقر على المربعات مما يدل على المرونة المعرفية القدرة العالية على حل المشكلات مقارنة بالإنسان.

وبالنتيجة استخدمت 70 في المئة من القردة استراتيجية النقر المباشر على المثلث، أما من بين المشاركين الأشخاص كان هناك شخص واحد فقط من أصل 56 شخصًا تم اختبارهم قد استخدم الاستراتيجية نفسها.

خلص مؤلفو هذه الدراسة إلى أن المؤسسات التعليمية المستخدمة في النظم التعليمية الغربية قد تتسبب في التمسك بالبشر بإحدى استراتيجيات حل المشكلات المعروفة بدلاً من البحث عن بديل.