كويكب يطير بالقرب من الأرض...فيديو

حلق الكويكب الذي يحتمل أن يكون خطيرا على مسافة تساوي 16 مسافة من الأرض إلى القمر.

تم نشر فيديو تحليق الكويكب (162082) 1998 HL1 على بعد 6.21 مليون كيلومتر عن الأرض. يعتبر أن الجسم يمكن أن يشكل خطر على كوكبنا.

قطر الكويكب يصل إلى 550 متر. تم اكتشافه في عام 1998 وينتمي إلى مجموعة أبولو. ويوجد أكثر من 5 آلاف كويكب معروفة في المجموعة.

يُظهر مقطع فيديو منشور على يوتيوب حركة كويكب في الفضاء الخارجي. يتحرك بشكل مستقيم، مع اهتزازات بالكاد ملحوظة. المسافة التي مر بها الجسم السماوي بالقرب من الأرض هي 16 مسافة منها إلى القمر.

في وقت سابق أفيد أن الكويكب 1998 HL1 وصل إلى أقرب مسافة من الأرض في 25 أكتوبر/تشرين الأول في الساعة 20:21 بتوقيت موسكو.

في سبتمبر/أيلول، أخبر نيكولاي زيلزنوف، الباحث البارز بمعهد علم الفلك التطبيقي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، صحيفة "إيزفستيا" أن أي كويكب يمر على مسافة تقل عن نصف قطر مدار القمر، حوالي 384 ألف كيلومتر، قد يكون خطيرًا.