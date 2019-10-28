طالب روسي يتمكن من حفظ أكثر من 13 ألف رقم بعد الفاصلة للقيمة "بي"

دخل دينيس بابوشكين طالب في الصف العاشر، كتاب الأرقام القياسية الروسي بعد أن استرجع في ذاكرته أكثر من 13 ألف رقم بعد الفاصلة وذلك في مركز التدريب والعلوم المتخصص بجامعة الأورال الفيدرالية جامعة الأورال الفيدرالية

وقال دينيس أن التحقق من النتائج والإجراءات للتأكد من السجل استغرق حوالي شهرين.

وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول حصل بابوشكين على شهادة تأكيد رسمي بأنه مدرج في كتاب الأرقام القياسية الروسي،

وأضاف الطالب، أن "التحضير الذهني والرياضي بدأ قبل عام من الآن عندما بدأ بجمع المعلومات حول هذا الموضوع".

ووفق ما صرح به المكتب الصحفي للجامعة، أنه تم تدريب دينيس لمدة عام في الجامعة، وفي أغسطس/آب الماضي شارك في موسكو في ضرب رقم قياسي في هذا السجل. ففي غرفة خاصة كتب على السبورات رموز الرقم "بي" حيثبعد الفاصلة في ست ساعات و 20 دقيقة.

ويعود الرقم القياسي السابق في روسيا إلى موسكو فلاديمير كوندرياكوف، لذي تمكن من حفظ 13183 رقما بعد الفاصلة، أما الرقم العالمي المسجل في كتاب غينيس يعود للهندي ريفر مين بأكثر من 70 ألف رقم بعد الفاصلة لقيمة "بي".