أخطر أنواع السكريات على الإطلاق

قالت اختصاصية التغذية إيلينا سولوماتينا، في مقابلة مع سهرة موسكو، أنها لا توصي بتناول الحلويات التي تجمع بين السكر والدهون غير المشبعة في نفس الوقت.

وأوضحت أنه يتم استخدام الدهون غير المشبعة في صناعة الحلويات تحت اسم "الدهون الحلويات" أو "السمن"، وأشارت خبيرة التغذية أيضًا إلى أن الكعك لن يكون مفيدًا، حيث أنه مقلي في زيت لحد الغليان، وغالبا ما يكون في الدهون غير المشبعة مواد كيميائية لذيذة الطعم، وكذلك الأصباغ غير العضوية، التي تضاف إلى الحشوة.

لذلك، نصحت سولوماتينا بعدم شراء الحلويات ذات الألوان الزاهية والرائحة الشهية.

وحذرت الطبيبة من أن هذه المنتجات لها ميزانية، حيث أن الدهون غير المشبعة والنكهات الكيماوية، إلى جانب الأصباغ ، ليست عالية التكلفة، يتم بيعها بشكل كبير، إلا أن هذه الكعكة مجرد قنبلة بالنسبة للمعدة.

كما حذرت من شراء المربيات والعصائر الصناعية، التي تتميز بالألوان الزاهية، حيث أنه يتم استخدام خلاصة المواد الكيميائية في مثل هذه الحلويات، بينما المربيات والعصائر الطبيعية لا يتم استخدام تلك المواد فيها، كما أوضح سولوماتيا.

وقالت سولوماتينا: "في الواقع ، إنه سائل يحتوي على الكثير من السكر والمواد المضافة الكيميائية ، ويحوي على ثاني أكسيد الكربون الذي يهيج الغشاء المخاطي، ويسرع امتصاص هذا الخليط.

وأشارت إلى أن حمض الفوسفوريك الموجود في الصودا يقضي على الكالسيوم في الجسم، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي بعض المشروبات على مادة الكافيين، وتفاعلها مع الصودا التي تحتوي على نسبة حموضة منخفضة تؤدي إلى أخطار جسيمة.