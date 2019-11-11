تحديث ثوري يجعل هاتفك الذكي طوق نجاة لك ولأطفالك

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن تحديث "ويذر شانل" سيسمح بتقديم خدمة، وصفت بأنها طوق نجاة للشخص وأسرته في فصل الشتاء.

وأوضح التقرير أن التطبيق الموجود على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، سيحذر من قدوم مواسم الإصابة بالإنفلونزا، والتي قد تتسبب في مرض بعضهم.

Weather Channel app uses Watson to tell you when flu season is coming https://t.co/QCMexQW2Br pic.twitter.com/xEKu9BMnJN — State of Press (@stateofpress) November 11, 2019

​وأطلق التطبيق على التقنية الجديدة اسم "تنبيهات الإنفلونزا"، والتي تستخدم مستشعرات لتحديد متى يتوقع أن تزداد فرص الإصابة بالإنفلونزا، لتقديم تنبيهات إلى المستخدمين لأخذ حذرهم إما باستخدام عقاقير معينة أو تغيير نمط اللبس أو حتى الحرص على عدم الخروج في الشوارع والأماكن المفتوحة.

ويوفر التطبيق تنبؤ بمدة انتشار الإنفلونزا حتى 15 يوما، بالإضافة إلى تقديمه عدد من التنبيهات الأساسية، حول متى سيبدأ موسم الإصابة بالإنفلونزا، ومتى يتفشى المرض بصورة أكبر، وتصبح الأجواء مليئة بنواقل الفيروسات بصورة أكبر.

Weather Channel app uses Watson to tell you when flu season is coming https://t.co/TRnejnE6xQ pic.twitter.com/5SBQSbfyq1 — Arcady G. Lyon (@ArcadyG_Lyon) November 11, 2019

​ويقدم التطبيق كذلك، عددا من النصائح اللازمة للوقاية من الإصابة بتلك الأمراض.