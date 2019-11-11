بالصور... "الوشم الذكي".. جلدك يتحول إلى ساعة

كشف فريق من الباحثين في جامعة "نانجينغ" الصينية عن طريق مبتكرة لعرض المعلومات بصورة سريعة أمام الإنسان، عن طريق "الوشم الذكي" المزروع في الجلد أو البشرة.

وأوضح الباحثون أن الابتكار الجديد يمكنه تحويل الجلد إلى ما يشبه بشاشة عرض لمسية على الجلد، فيما يشبه "الوشم الذكي المؤقت".

فبدلا من حمل ساعة ذكية لمعرفة التوقيت أو التوقيت الذي أمضيته في الركض، أو معرفة معلوماتك الصحية، ستظهر تلك المعلومات بصورة مباشرة على بشرتك.

Stretchable electroluminescent stopwatch display sits like a tattoo on your skin https://t.co/CIoJiBXxPf pic.twitter.com/xaVRPKy1Wj — Geeky Gadgets (@GeekyGadgets) November 6, 2019

​ويتمثل هذا الابتكار الثوري في تقنية جديدة يطلق عليها "التيار الكهربائي المتناوب" أو ما عرف اختصارا باسم "أسيل"، وهي عبارة عن طبقة شفافة كهروضوئية مصنعة من جسيمات دقيقة تبث الضوء، ومثبتة بين طبقتين من إلكترودات الفضة المرنة متناهية الصغر.

وتجعل الجسيمات الخزفية النانوية المضمّنة في البوليمر المطاطي شاشة عرض "أسيل" أكثر إضاءة من أي شيء آخر، مما يسمح لها بالظهور بوضوح حتى في غرفة مضاءة جيدا.

وأوضح العلماء أن تلك الشاشة اللمسية المرنة "الوشم الذكي"، آمنة تماما على البشرة لأنها لا تولد إلى فولت منخفض لا يؤثر تماما على البشرة، ولا تولد إلى القدر القليل من الحرارة، التي لا تتجاوز 45 درجة مئوية.

DuoSkin, created at the MIT Media Lab in partnership with Microsoft Research, allows people to control their mobile devices, display information, and store data all while looking stylish with a metallic like tattoo on their skin. pic.twitter.com/zvn1iFQjD6 — Only In Boston (@OnlyInBOS) July 31, 2019

​وقال منسق المشروع ديشنغ كونغ: "إن ما يسمى بمستشعر البشرة قد يسمح بالمراقبة المستمرة لمعدل ضربات القلب وضغط الدم ومستويات الأكسجين في الدم وحتى الجلوكوز... وستوفر الشاشة معلومات مرئية لهذه المقاييس التي تعد مهمة جدا لتدريب الرياضيين ومجالات الطب الحيوي".

وتابع: "شاشة أسيل الجديدة يمكن أن تحتوي قريبا على تطبيقات توجد في الأجهزة الذكية القابلة للارتداء، والروبوتات المصغرة و"واجهات الآلة البشرية".