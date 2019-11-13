لحظة نادرة جدا... جنين داخل الغشاء الأمنيوسي خارج بطن أمه... فيديو

ويظهر في الفيديو الذي شاركه مغردون على "تويتر" الجنين وهو يتحرك داخل الغشاء الأمنيوسي، ويقترب من سطحه لتلتقط عدسة الكاميرا وجه الجنين بشكل واضح.

لحظة نادرة لرؤية كيف يعيش الجنين في بطن أمه

يحدث ذلك عندما يخرج الجنين محاطا بالغشاء الأمنيوسي المكتمل pic.twitter.com/XucrUmNtqa — ibrahim ➐ (@liii1414) November 13, 2019

ويتوقع أن هذه المشاهد صورت أثناء عملية ولادة أجريت داخل أحد المشافي، حيث يظهر الجنين متكامل الأعضاء، وبحجم جيد.

ويتشكل السائل الأمنيوسي في الرحم بعد 12 يوما من الحمل، وهو ماء يعوم فيه الطفل، ويعتبر هاما جدا لحدوث النمو الطبيعي للجنين، ويساهم بنمو الرئتين والجهاز الهضمي، وينقل المواد الغذائية من الأم إلى الجنين ويسهل للجنين الحركة داخل الرحم، كما له دور كبير بحماية الجنين من الصدمات أو الحركات المفاجئة التي قد تتعرض لها الأم، بحسب موقع "أم أس أن".