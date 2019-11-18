قد تحدث تشوهات في العين... تحذير طبي أمريكي من عمليات "الليزك"

وحذر واكسر من أنه "يجب حظر الإجراء تماما" منوها إلى أن المرضى باستطاعتهم وضع نظارات، ولا حاجة لإجراء الجراحة لأن عيونهم تكون بحالة صحية جيدة.
بحسب واكسر فقد تعرض من 10 إلى 30 بالمائة لمضاعفات بعد الجراحة
وتعتبر جراحة "الليزك" من العمليات الشائعة في العالم، وانتشرت مؤخرا في العالم العربي، وتعتد على توجيه نوع خاص من الليزر، بهدف إعادة تشكيل القرنية وتصحيح البصر.
ونوهت وكالة الصحة الفدرالية على موقعها في الانترنت أن العملية "الليزك" لها مضاعفات صحية خطيرة قد تصل إلى فقدان البصر أو رؤسة وه وهالات وازدواج ومتلازمة العين الجافة، بحسب موقع "سكاي نيوز".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)