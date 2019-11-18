قد تحدث تشوهات في العين... تحذير طبي أمريكي من عمليات "الليزك"

دعى مسؤول سابق في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى وقف جراحة العيون "الليزك" نهائيا على خلفية بيانات جمعها لسنوات.

وقال المستشار المتقاعد في إدارة الأغذية الأمريكية، موريس واكسلر، أنه رقم الراسة التي أجرتها الإدارة سابقا والتي اضفت إلى نسبة 95% من المرضى كانوا راضين عن نتائج العمل الجراحي "الليزك" إلا أن البيانات المتعلقة بتشوهات الرؤية والتي جمعت لسنوات أعطت نتائج ليست جيدة على المدى الطويل.

وحذر واكسر من أنه "يجب حظر الإجراء تماما" منوها إلى أن المرضى باستطاعتهم وضع نظارات، ولا حاجة لإجراء الجراحة لأن عيونهم تكون بحالة صحية جيدة.

بحسب واكسر فقد تعرض من 10 إلى 30 بالمائة لمضاعفات بعد الجراحة

وتعتبر جراحة "الليزك" من العمليات الشائعة في العالم، وانتشرت مؤخرا في العالم العربي، وتعتد على توجيه نوع خاص من الليزر، بهدف إعادة تشكيل القرنية وتصحيح البصر.

ونوهت وكالة الصحة الفدرالية على موقعها في الانترنت أن العملية "الليزك" لها مضاعفات صحية خطيرة قد تصل إلى فقدان البصر أو رؤسة وه وهالات وازدواج ومتلازمة العين الجافة، بحسب موقع "سكاي نيوز".