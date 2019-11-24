"أبل" تدخل "آيفون" حقبة جديدة ومفاجأة جديدة بعد 3 أشهر

كشفت تقارير صحفية عن تسريبات جديدة متعلقة بمفاجآت شركة "أبل" المقبلة، التي ستكون أولها في شهر فبراير/شباط المقبل.

وأشار موقع "ديجيت" التقني المتخصص إلى أن "أبل" قررت أن تدخل هاتف "آيفون 12 برو" حقبة جديدة في تاريخ هواتف "آيفون" الشهيرة.

وأوضحت التقارير أن "أبل" تجهز لإطلاق هاتفي "آيفون 12 برو" و"آيفون 12 برو ماكس" خلال شهر سبتمبر/أيلول 2020 المقبل.

According to Barclays analyst Blayne Curtis, the iPhone 12 Pro and iPhone 12 Pro Max will likely feature 6GB of RAM based on information from manufacturers within Apple's supply chain. #AppleNow pic.twitter.com/M1QnlnU9CX — Apple Now (@apple_now) November 24, 2019

​وستدعم الشركة الأمريكية الهاتفين بذاكرة وصول عشوائي "رام" الأولى في تاريخ "أبل" بسعة تصل إلى 6 غيغابايت.

كما ستدعم "أبل" هاتفي "آيفون 12 برو" و"آيفون 12 برو ماكس" بكاميرات استشعار ثلاثية الأبعاد، والتي ستربط لأول مرة التصوير الفوتوغرافي بتقنيات الواقع الافتراضي المعزز.

أما المفاجأة الثانية، المرتبطة بهواتف "أبل" المرتقبة فستكون لها علاقة بإصدارها هاتفا اقتصاديا متوسط السعر.

وأشارت التقارير إلى أن "أبل" ستطلق هاتفها الاقتصادي "آيفون إس إي 2" خلال شهر فبراير المقبل.

​وستدعم الشركة الأمريكية هاتفها الاقتصادي بشريحة "أيه 13" التي دعمت بها هاتف "آيفون 11".

كما ستطرحه بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 3 غيغابايت.

وسيتوفر هاتف "آيفون إس إي 2" بثلاثة ألوان، الفضي والرمادي والأحمر، وبسعر يصل إلى 399 دولار أمريكي.