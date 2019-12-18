دراسة: فقدان الوزن الزائد وسيلة لتجنب السرطان

قال متخصصون في جمعية السرطان الأمريكية إن خطر الإصابة بسرطان الثدي يتناقص مع فقدان الوزن الزائد.

لقد حلل العلماء بيانات 180 ألف امرأة تتراوح أعمارهن بين 50 عامًا فما فوق، وفقًا لـ EurekAlert! قدر وزنهم ثلاث مرات في عشر سنوات.

أظهرت النتائج أن النساء اللائي فقدن وزنهن كن أقل عرضة للإصابة بالسرطان. لذا، فإن النساء اللائي فقدن 2-4.5 كغم أصبن بمرض السرطان أقل بنسبة 13 ٪.

في الوقت نفسه، ساهم فقدان الوزن من 4.5 - 9 كغ في تقليل المخاطر بنسبة 16 ٪ ، وفقدان أكثر من 9 كغ - بنسبة 26 ٪. أما بالنسبة لتلك اللواتي فقدن الوزن، ولكن بعد ذلك استعادنه، انخفض خطر الإصابة بالأورام بشكل طفيف.