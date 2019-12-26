ما هي فوائد المايونيز

تحدثت يكاترينا بورلييفا، طبيبة عامة وأخصائية تغذية روسية، عن فوائد المايونيز، وقالت إن الاستهلاك المعقول للمايونيز لن يؤذي الجسم وربما يكون مفيدًا.

وقالت بورلييفا، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن الزيت النباتي، الذي هو جزء من الصلصة، يسمح بالحفاظ على التوازن بين الكوليسترول السيئ والجيد. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي المايونيز على فيتامين E، وهو مضاد ممتاز للأكسدة .

وأوضحت الأخصائية: "عند تحضير المايونيز، يتم استخدام الزيت النباتي الذي يحتوي على أحماض دهنية متعددة غير مشبعة. هذه هي العناصر الغذائية التي تعمل على تطبيع مستوى الكوليسترول في الدم".

وأضافت خبيرة التغذية، "يحتوي زيت عباد الشمس على فيتامين (Е) ، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة لجسمنا، من أجل مرونة الجلد وجمال الأظافر والشعر"، مشيرة إلى أن هذا الفيتامين، يعتبر أحد مضادات الأكسدة القوية، ويحمي خلايانا من الشيخوخة، ومن الآثار السلبية للبيئة.

في الوقت نفسه، يختلف المايونيز المنزلي عن المايونيز الصناعي في الطعم فقط. وفقًا ليكاترينا بورلييفا، فإن الفرق بينهما صغير، والمكونات هي نفسها، وحتى أن الفيتامينات في المنتج الصناعي أكثر.