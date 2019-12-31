براءة اختراع "غريبة" من "أبل"... آيفون بلا أزرار ولا كاميرات

كشفت تقارير صحفية أن شركة "أبل" الأمريكية سجلت براءة اختراع "غريبة" من نوعها، والتي ستسمح لأول مرة بظهور هاتف "آيفون" بلا أزرار ولا كاميرات أمامية.

وأظهر مخطط براءة الاختراع الجديدة، وفقا لما نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن "أبل" ستجهز هاتف "آيفون" مزود بشاشة لمسية كاملة، من دون أي أماكن لكاميرات أمامية ولا حتى أزرار جانبية، ولا مستشعرات "فيس آي دي".

وفي المقابل، دعمت "أبل" الجهاز بأزرار جديدة "لمسية" يمكنها تشغيل الجهاز والتحكم بالصوت.

Apple patents smartphone with full-screen display pic.twitter.com/zv2TzGJ1cs — Prabhat1221 (@Prabhat12211) January 2, 2019

​ولكن الشركة الأمريكية لم تفصح عن بديلها للكاميرا الأمامية، هل ستجعلها مختفية تحت الشاشة، أم ستكون كاميرا منبثقة من قلب الهاتف، كما في بعض الهواتف الحديثة، ونفس الأمر بالنسبة لمستشعر "فيس آي دي".

وتوقعت بعد المصادر أن ذلك التصميم قد لا يكون مخصص لهاتف "آيفون"، بل هو مجرد نسخة جديدة من مشغل الموسيقى الشهير "آي بود تاتش".

ومن المتوقع أن يظهر منتج "أبل" الجديد في وقت لاحق من عام 2020.

Patent appears from Apple with full-screen display and no notch https://t.co/go2lfIYRtp pic.twitter.com/BRmaauBNZt — UniverSmartphone (@UniverSmartphon) December 31, 2019

​يأتي هذا في وقت كشفت فيه مصادر أخرى لموقع "جي إس إم آرينا"، أن شركة "أبل" الأمريكية تنوي تغيير اعتمادها على "سامسونغ" أو "إل جي" في تجهيز الشاشات اللمسية، وتنوي الاستعانة بشركة "بي أو إي" الصينية الناشئة، لدعم شاشات من نوع "أوليد" فائقة الدقة والجودة والقوة.

ورجحت المصادر، أن يتم تزويد هواتف "آيفون" بتلك الشاشات خلال عام 2021.