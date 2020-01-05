ميكانيكا الكم تثبت بقاء الروح حتى بعد الموت

ساعدت ميكانيكا الكم العلماء على إثبات أن الروح البشرية لا تزال موجودة حتى بعد موت الجسد، وهكذا يبقى وعي الإنسان حتى بعد التحلل البيولوجي.

وتشير فرضيات ميكانيكا الكم إلى أنه لا يوجد عامل واحد يمنع من وجود كيان "الروح" حتى بعد موت الإنسان. وقد دعم هذه النظرية الباحث الأمريكي ستيوارت هاميرهوف وزميله البريطاني روجر بنروز.

ووفقا لهم، يمكن اعتبار الوعي البشري نوعًا من الكيان المعلوماتي على مستوى الكم، حيث يتم تخزين المعلومات، في هذه الحالة، في أنابيب دقيقة جدا داخل الهياكل البروتينية، حسب موقع "وان".

ووفقا للنظرية، فإنه على الأرجح، أن تنتشر الأرواح، بعد الموت، في جميع أنحاء الكون. وتضيف النظرية أن الأشخاص الذين عانوا من موت سريري، يفقدون بضعا من المعلومات الكمية، والتي يمكن استعادتها فقط في حالة الإنعاش الناجح.