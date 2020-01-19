بالفيديو... ناسا تجري اختبارا تاريخيا بنجاح

نجحت شركة صواريخ الفضاء "سبيس إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك، في اختبار إجراء سلامة مهم اليوم الأحد، ما يمهد الطريق أمام رحلة تاريخية لرواد الفضاء التابعين لوكالة "ناسا".

وأظهر الاختبار قدرت "سبيس إكس" على إجلاء طاقم المهمة بنجاح حال وقع خطأ ما عقب الإقلاع، وانطلق صاروخ "فالكون 9" حاملًا المركبة "كرو دراجون" صباح الأحد، قبل تفجيره بعد 84 ثانية.

ونجحت الكبسولة –التي ينبغ أن تضم الطاقم- في الانفصال بأمان عن الصاروخ أثناء انفجاره وأبقت رواد الفضاء سالمين، حيث انفتحت مظلات الطوارئ بعد الانفصال لتهبط الكسبولة بهدوء في المحيط الأطلسي.

ويعد الاختبار حاسمًا فيما يتعلق بإمكانية نقل بشر إلى محطة الفضاء الدولية في إنجاز تتوقع ناسا إتمامه قريبا، ربما في منتصف العام الحالي. ويأتي ذلك بعد تأجيلات وجهود تطوير على مدى سنوات بينما تسعى الولايات المتحدة لإحياء برنامج رحلات الفضاء المأهولة من خلال شراكات خاصة.

ومنحت ناسا عقودا بقيمة 4.2 مليار دولار لشركة بوينج و2.5 مليار دولار لسبيس إكس عام 2014 لتطوير أنظمة كبسولات منفصلة قادرة على نقل رواد إلى محطة الفضاء الدولية انطلاقا من الأراضي الأمريكية، وذلك للمرة الأولى منذ توقف برنامج ناسا للرحلات المكوكية عام 2011.

وكان من المقرر إجراء تجربة توقف الأنظمة أثناء التحليق في منتصف عام 2019 لكنها تأجلت تسعة أشهر بعد انفجار إحدى كبسولات دراغون كرو على منصة اختبار في أبريل/ نيسان قبيل إطلاق دفاعاتها، وأعقب ذلك بدء تحقيق مطول.