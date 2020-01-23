ابتكار معدن يتعرق لخفض حرارة الهواتف المحمولة... فيديو وصور

نجح فريق من الباحثين الصينيين في تطوير معدن يمكنه تخفيف حرارة الهواتف المحمولة، عن طريق التعرق.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن العلماء اقتربوا من صناعة هاتف يتعرق تلقائيا، حتى يبرد نفسه عند ارتفاع درجة حرارته.

وابتكر الباحثون قطعة رقيقة مطلية بالمعدن يبلغ سمكها ثلاثة أضعاف شعرة الإنسان، وتمكنوا من خلالها خفض درجة حرارة الأجهزة الإلكترونية، وذلك عن طريق إطلاق الماء الذي يتحول غازا ويتبخر ويتخلص من الحرارة الزائدة للأجهزة.

- Mobile phones in the future could SWEAT to keep #cool thanks to a perspiring material just three times as thick as a human hair.#tech#phones pic.twitter.com/UqOPaiEdyv — D.Shehri (@DAS_011) January 23, 2020

وصرح الباحثون أن هذا الأمر في الوقت الحالي سيكلف أموالا باهظة، لكن هذه التقنية ستلقى رواجا في المستقبل، حيث يمكن تطبيقها على جميع الأجهزة الإلكترونية المحمولة، مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

Future mobile phones could SWEAT to keep them cool https://t.co/n8gqJ3O3rC pic.twitter.com/DDypa5Iis8 — readsector (@readsector) January 22, 2020

وأشارة إلى أن التقنية ستكون بديلة عن تقنيات التبريد المتبعة حاليا، مثل استخدام المراوح والمواد المتغيرة PCM مثل الشموع والأحماض الدهنية، والتي تذوب عند ارتفاع درجة الحرارة لامتصاص الطاقة الحرارية الزائدة في الأجهزة الإلكترونية.