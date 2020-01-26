علماء كنديون يعتقدون أن مرض السرطان معد

يمكن أن ينتقل السرطان من شخص لآخر. تم طرح هذه الفرضية من قبل مجموعة من العلماء من المعهد الكندي للدراسات المتقدمة، بحسب Focus.de.

الميكروبيوم هو عدد كبير من البكتيريا الصغيرة الموجودة على الجلد أو في الأعضاء.

وفقًا لأنصار هذه الفرضية، يمكن أن يلعب الاستعمار الجرثومي لجسم الإنسان دورًا في انتقال الأمراض مثل السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان.

تعتقد منظمة الصحة العالمية أن هذه الأمراض يمكن أن تنتقل وراثياً وبسبب العوامل البيئية، وينفي خبراء المنظمة إمكانية العدوى بالسرطان.