"فيسبوك" مجبرة على دفع تعويضات لانتهاكها "الخصوصية البيومترية"

أجبر حكم قضائي، شبكة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم "فيسبوك" على دفع تعويضات، بسبب انتهاكها ما أطلقت عليه "الخصوصية البيومترية".
واتهمت محكمة فيدرالية أمريكية بأن توقيع فيسبوك صفقة مع لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، بشأن التشارك في ممارسة البيانات، ما يعد انتهاكا لقانون الولايات المتحدة الأمريكية بشأن خصوصية مستخدميها، بحسب ما نشرته صحيفة "تايمز نيوز ناو".
وستدفع "فيسبوك" تعويضات تصل إلى 550 مليون دولار، بسبب استغلالها "غير المشروع" لصور "وجه" المستخدمين، ومشاركتها مع جهات حكومية من دون علم المستخدم، ما يعد انتهاكا لـ"الخصوصية البيومترية" للمستخدم.
وقال المحامي المدعي، جاي إيدلسون، إن تلك القضية ستساعد في تأسيس مبدأ "الخصوصية البيومترية"، بعدما شاع استخدام تقنية "التعرف على الوجه" من قبل شركات تكنولوجيا كبرى عديدة.
وتابع "تلك القياسات الحيوية هي واحدة من اثنين من المعارك الرئيسية ضد فيسبوك وغيرها من الشركات التي تنتهك خصوصية المستخدمين، خاصة وأنها تسير جنبا إلى جنب مع اختراق الخصوصية فيما يتعلق بتحديد الموقع الجغرافي".
وتستخدم "فيسبوك" التقنيات البيومترية بالتعاون مع جهات حكومية في تقنيات لـ"التعرف على الوجه لصالح جهات إنفاذ القانون" أو "مراقبة الحدود"، لكن تخشى منظمات حقوقية من استغلالها في تعقب أشخاص بعينهم والتجسس عليهم.
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