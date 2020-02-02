سرطان البحر يكشف مشكلة خطيرة تصيب المحيط الهادئ

وبحسب الدراسة فإن معدلات الحموضة ترتفع في المحيط الهادئ بنسب كبيرة جدا، حيث لاحظ العلماء ذوبان قشور سرطان البحر وتعرض أعضائه الداخلية لمخاطر كبيرة قد تهدد وجوده مستقبلا.

وتسببت نسبة الحموضة العالية بذوبان أجزاء من قشرة سرطان المحيط الهادئ والذي يعتبر من أكثر القشيرات قيمة علمية وطبيعية وتعرضت أجهزته الحسية لأضرار بالغة.

وبحسب "سي إن إن" فإن السرطان أول المتضررين بهذا التغير الخطير بنسب الحموضة، لكن الأخطار ستنتقل إلى جميع الأصناف قريبا.

وقالت مؤلفة الدراسة والعالمة في أبحاث المياه الساحلية لجنوب كاليفورنيا، نينا بيدنارسك "إذا تأثرت السرطانات بالفعل، فنحن بحاجة إلى التأكد من أننا نولي المزيد من الاهتمام لمكونات مختلفة من السلسلة الغذائية قبل فوات الأوان".

وأشارت الدراسة إلى أن ازدياد نسبة الحموضة في المحيط يعود إلى زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون التي يمصها من الهواء، ونوهت إلى أن هذا التغيير سيسبب بارتفاع درجة حرارة المحيط وزيادة الملوحة وموت الطحالب والمحار والعوالق.