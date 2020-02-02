عقار جديد يمنع حساسية الفول السوداني لدى الأطفال

أعلنت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، عن إصدار علاج جديد لحساسية الأطفال من الفول السوداني.

وأطلق العلماء اسم AR101 أو بولفورزيا على العلاج المناعي عن طريق الفم للحد من حالات الحساسية الفول السوداني الشديدة وخطورتها على حياة المرضى التي تتراوح أعمارهم من 4 إلى 17 سنة، بحسب صحيفة "يو إس فود ريسيورتش".

وأظهرت دراسة شارك فيها 551 مريض تتراوح أعمارهم من 4 إلى 51 عاما وتبين أن ثلثي المرضى (تتراوح أعمارهم من 4 إلى 17 سنة) قد تعافوا من مسببات الحساسية فقد تمكنوا من تناول 600 مغ من الفول السوداني دون أعراض.

وعلى المريض تناول الدواء يوميا لتجنب أي أعراض حساسية لتناول الفول السوداني، ولا يعالج العقار الحساسية وإنما يحمي منها ويحذر صانعوه من أن يؤدي استخدامه في العلاج قد يؤدي إلى الإصابة بحساسية مفرطة.

لهذا، يستمر المرضى الذين يتلقون العلاج الجديد في تجنب تناول الفول السوداني وعدم تضمينه في النظام الغذائي الخاص بهم.