فيروس "كورونا الإلكتروني" يجتاح الإنترنت... خطوات للوقاية منه

ويزعم مطلقو فيروس "كورونا" الإلكتروني لمن يستهدفوهم، أن تلك الرسائل صادرة عن مؤسسات وهيئات صحية رسمية، بحسب مجلة "فوربس".
ولكن، كشف باحثو "IBM X-force" المتخصصة في أبحاث الأمان والمكافحة الذكية للتهديدات العالمية، عن طرق للوقاية من تلك الهجمات الإلكترونية، وهي بضرورة تفحّص الملفات المرسلة إليهم والتأكد من أن تعريفاتها تنتهي بـ «EXE» أو «LNK»، وتجنّب استقبال الملفات الضارة على أجهزتهم.
كما يوصي فرنسيس جافني مدير مخابرات التهديدات في مؤسسة "Mimecast" للأمن المعلوماتي، بعدم النقر على الروابط غير المرغوبة، أو فتح مرفقات الرسائل الإلكترونية المشكوك فيها.
وكانت السلطات الصينية في مقاطعة هوبي أعلنت، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في المقاطعة إلى 414 شخصا، كما وصل عدد المصابين إلى 13522 شخصا.
وقال التلفزيون الصيني الرسمي نقلا عن السلطات إن "عدد الضحايا في مقاطعة هوبي ارتفع إلى 414 شخصا، ووصل عدد المصابين إلى 13522 شخصا".
وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المؤكدة، وفقا لآخر البيانات، 17489 إصابة، منها 530 حالة شفاء. ومعظم هذه الحالات سجلت في الصين (17489 حالة).
وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)