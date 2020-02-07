هيئة حماية المستهلك تعدد طرق الوقاية من فيروس كورونا

أعلنت الهيئة أنه من أجل الحماية من الإصابة بعدوى الفيروس التاجي، بالإضافة إلى غسل يديك واستخدام قناع، يجب عليك ممارسة الرياضة وتناول الطعام بشكل صحيح والحصول على قسط كافٍ من النوم والتنظيف الرطب بانتظام.

وقالت هيئة حماية المستهلك: "للوقاية من الأنفلونزا والفيروس التاجي وغيرها من الإصابات الفيروسية التنفسية الحادة: ارتدِ قناعًا، واغسل يديك، وتناول الطعام بشكل صحيح، ومارس التمارين، ونم بما فيه الكفاية، واستخدم مطهرًا، وقم بتغطية فمك عند السعال والعطاس، وقم بالتنظيف الرطب بانتظام، وخذ اللقاح ضد الأنفلونزا".

يكون هذا المرض عند الأطفال دون سن عامين حاد جدا، وخاصةً عند الأطفال دون سن ستة أشهر، والمسنين، والأشخاص المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية والربو والسكري، وكذلك عند المرضى الذين يعانون من ضعف المناعة. ولكن، يمكن لأي شخص أن يمرض، على الرغم من العمر والجنس والظروف المعيشية والحالة الصحية، وفقا للهيئة.

وأضافت الهئية أن الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا هي الحمى والسعال وسيلان الأنف وضيق التنفس. عدوى الفيروس التاجي خطرة لأنه لا يوجد لقاحله بعد، وفترة الحضانة طويلة (14 يوما) ودون أعراض.

وبحسب الهيئة، من أجل التعافي بشكل أسرع وعدم نقل العدوى إلى أي شخص، يجب عليك البقاء في المنزل واستشارة الطبيب عند ظهور السعال وسيلان الأنف والحمى.